Hubertus Vereniging "Handig voor wie met konijnenplaag zit" 28 oktober 2019

Dat particuliere achtertuinen als jachtgebied staan ingekleurd, is historisch gegroeid. "Maar het is niet omdat een tuin jachtterrein is, dat een jager plots onaangekondigd op je perceel komt. Dat mag namelijk niet zonder toestemming van de eigenaar", zegt woordvoerder Maarten Goethals van Hubertus Vereniging Vlaanderen. "Dat een perceel grond als jachtterrein staat ingekleurd, kan overigens handig van pas komen. Als je met een konijnenplaag zit, kan een jager langskomen. Niet met een vuurwapen, maar met kooien of fretten. Daarom ook dat lokale besturen voetbalvelden als jachtgebied inkleuren."

