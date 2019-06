Exclusief voor abonnees Hubert naar de buren van groen-zwart? 24 juni 2019

Cercle Brugge en buur Club voeren gesprekken over een uitleenbeurt van doelman Guillaume Hubert. De 25-jarige Belgische Fransman is overbodig bij blauw-zwart nadat hij als derde doelman voorbij werd gestoken door jeugdtalent Nick Shinton. Cercle is dan weer op zoek naar een tijdelijke vervanger voor Miguel Van Damme, bij wie onlangs opnieuw leukemie werd vastgesteld. Groen-zwart haalde eerder Goblet op bij Waasland-Beveren en is nog steeds op zoek naar een eerste keeper. In principe wordt Badiashile van AS Monaco de nieuwe nummer één. Hubert kwam in juli 2017 over van Standard, maar kon zich bij Club nooit onderscheiden. (TTV)