Hubble-telescoop fotografeert 'monsterstelsel' 07 januari 2020

00u00 0

De Hubble Space Telescope heeft één van de grootste sterrenstelsels die we kennen gefotografeerd. UGC 2885 is 2,5 keer zo wijd en 10 keer zo zwaar als ons eigen Melkwegstelsel, en kreeg al de bijnaam 'Grote Vriendelijke Reus'. Het 'monsterstelsel' ligt op 230 miljoen lichtjaar afstand van ons en kon waarschijnlijk zo groot worden door langzaam maar zeker gas uit zijn omgeving op te zuigen. Het was de Nederlandse astronoom Benne Holwerda van de Amerikaanse universiteit van Louisville die het spiraalstelsel vastlegde - een soort 'verjaardagscadeautje' van de telescoop, klinkt het. De Hubble-telescoop werd 30 jaar geleden gelanceerd en draait sindsdien in een baan om de aarde.

