Hub Alibaba goed voor 900 jobs

De Chinese internetreus Alibaba gaat geen 75 miljoen euro, maar wel 100 miljoen euro investeren in zijn eerste Europese hub in Luik. De gebouwen van 30.000 vierkante meter, op een terrein dat zeven keer zo groot is - ruimte genoeg dus om uit te breiden in de toekomst - moeten in de eerste helft van 2021 operationeel zijn. Er kunnen 900 mensen aan de slag. Wekelijks zullen er drie vliegtuigen, telkens goed voor 100 ton goederen, en drie treinen, elk 800 tot 900 ton, de hub bevoorraden. Elke dag zullen 20 trucks de spullen verdelen over Europa.

