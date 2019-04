Exclusief voor abonnees Huawei P30 Gekeurd door Tweakers 06 april 2019

Het wat uitgeklede vlaggenschip van Huawei heeft nog altijd een goede camera, zeker bij weinig licht, maar we missen wel de optische stabilisatie. Verder heeft hij een bijzonder goede accuduur en laadt hij redelijk snel op. Ook het platte oled-scherm en de stevige, waterdichte en ergonomische behuizing mogen er zijn. De camerabobbel is iets te prominent en de telefoon wiebelt op tafel. Het monogeluid dat het toestel voortbrengt, is een minpuntje en draadloos opladen doet deze goedkopere versie niet. De P30 heeft vooral een zeer redelijke prijs-kwaliteitverhouding, zeker voor liefhebbers van een mooi scherm, een lange accuduur en een lichtsterke en veelzijdige camera.

