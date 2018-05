Huawei P20 Pro GOEDGEKEURD DOOR tweakers 05 mei 2018

Dit is hem dan, het toestel waarmee Huawei de concurrentie in het hoogste segment denkt aan te kunnen. De drievoudige camera achter op de smartphone moet de concurrentie wegvegen. De foto's zijn gedetailleerd, de 'optische' zoom bijzonder praktisch, de portretmodus prachtig, de nachtfotografie meer dan prima en de high dynamic range-kleurenmodus onovertroffen. Heel soms laat de P20 Pro wat steekjes vallen, maar over het algemeen is dit de smartphonecamera die we op dit moment het liefst bij ons hebben.

