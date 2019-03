Huawei dient klacht in tegen ban van Trump 08 maart 2019

Telecomfabrikant Huawei sleept de Amerikaanse regering voor de rechter. Aanleiding is het verbod dat de overheidsdiensten in de VS opgelegd kregen om technologie en diensten van het Chinese concern te kopen of gebruiken. De wet die president Donald Trump daarover vorig jaar "uit veiligheidsoverwegingen" ondertekende, is volgens Huawei ongrondwettelijk. "Het Amerikaanse Congres heeft nooit enig bewijs kunnen voorleggen om de opgelegde beperkingen ten aanzien van onze producten te verantwoorden. We zien ons genoodzaakt om als laatste redmiddel deze actie te ondernemen", klinkt het. De VS beschuldigt Huawei al langer van te nauwe banden met de Chinese overheid, waardoor die klantgegevens zou kunnen inzien.

