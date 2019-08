Exclusief voor abonnees Hrosovsky volgende week op training 17 augustus 2019

Begin volgende week verwacht Mazzu aanwinst Hrosovsky op training. Nu Viktoria Plzen Europees is uitgeschakeld, maakt hij de overstap naar KRC. Nygren trainde nagenoeg de hele week voluit en zit opnieuw in de selectie. Ndongala trainde een eerste keer met de groep. Hij is nog geen 100 procent, maar maakt vorderingen. Bongonda sluit ook binnenkort bij de groep aan. Hij werkt momenteel nog zijn fysieke achterstand weg en krijgt een aanvullend programma. (SJH)

