HP Pavilion 14

Een van de beste koopjes die u op dit moment kunt doen voor een Windows 10-laptop is de Pavilion 14 van Hewlett-Packard. Zijn solid state drive is behoorlijk snel en de laptop is voorzien van gezichtsherkenning, waardoor je snel inlogt in Windows. Het grootste minpunt is het glanzende scherm. Al is dat een kwestie van smaak, want sommige mensen nemen de reflecties voor lief en vinden het beeld van zo'n scherm juist mooier dan dat van een ontspiegeld scherm. Waar je echter niet omheen kunt, is de lage maximale helderheid, die de afleesbaarheid niet ten goede komt. Daardoor is het scherm, mede dankzij het prima contrast, goed te gebruiken bij weinig omgevingslicht.

