Houdt Solari vast aan Navas in CL? 07 november 2018

00u00 0

Santiago Solari heeft nog een knoop door te hakken. De interimcoach van Real moet namelijk beslissen of hij, net zoals voorganger Lopetegui, blijft roteren met zijn doelmannen. In de Champions League stond tot dusver steevast Keylor Navas in doel, terwijl Thibaut Courtois de competitieduels voor zijn rekening nam. Alleen was het bestuur van de Koninklijke nooit voorstander van zo'n beurtrol. Aan Solari om te beslissen of hij vanavond de routine doorbreekt door de Rode Duivel onder de lat te zetten tegen Viktoria Plzen.

HLN