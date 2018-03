Houdt Loena Hendrickx 10de plek vast in lange kür? 23 maart 2018

WK Kunstschaatsen

Loena Hendrickx kan vandaag nog eens geschiedenis schrijven op het WK kunstschaatsen in Milaan. De 18-jarige schaatsster staat tiende na de korte kür en als ze die positie vandaag kan handhaven na de lange kür, dan tekent ze voor de beste Belgische prestatie ooit bij de vrouwen op een WK. Voorlopig staat die nog op naam van Katrien Pauwels: zij finishte als 14de in 1986. In 2017 maakte Hendrickx haar WK-debuut met een vijftiende plek. Op een EK deed alvast geen enkele Belgische ooit beter dan de jongere zus van Jorik Hendrickx: in januari 2018 werd ze vijfde, de vorige topprestatie was in handen van Ira Vannut, die 7de werd in 2011. Op de Spelen eindigde Hendrickx een maand terug als zestiende, net als Pauwels in Sarajevo in 1984. (VH)

