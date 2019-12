Exclusief voor abonnees Houdt Leuven Bears Luik van eerste zege? EUROMILLIONS LEAGUE 19 december 2019

Vanavond al wordt de tweede speeldag opgestart met het duel Leuven Bears - Luik (20.30u). De Bears kennen een sterke periode: ze wonnen in Charleroi en in Mechelen en toonden zich tegen Limburg United in het dubbel bekerduel tot de laatste seconde competitief. Het team van coach Casteels staat mooi op een gedeelde vijfde plaats. Vooral het Amerikaans trio Robertson (topscorer van het kampioenschap), Stith (nummer 6 in rebounds) en Heath (nummer 6 in assists) toont zich elke wedstrijd betrouwbaar. Met Luik treft het de rode lantaarn, nog steeds op zoek naar een eerste zege. (RBE)