Meestal ben ik het eens met de opinie van Jan Segers, maar woensdagochtend werd ik toch kregelig bij het lezen van zijn stuk 'Hou open, die scholen'. Eerst en vooral ben ik het met de journalist eens dat de beslissing om de basisschool Ursulinen in Mechelen te sluiten, te drastisch was. Op basis van mogelijke symptomen van Covid-19 bij één kind doe je dat niet. Maar ik was ontstemd toen ik, als lager onderwijzer, de rest van het artikel las. Even de puntjes op de i zetten. Eén: ik prijs me zeer gelukkig dat een school geen bedrijf is. Twee: de uitspraak "Elke schooldirecteur is zijn eigen minister van Onderwijs", bewijst dat Segers geen voeling heeft met de basisscholen. Toen het duidelijk werd dat ze gedeeltelijk zouden mogen opstarten onder héél strikte voorwaarden, hebben de directeurs en leerkrachten bergen werk verzet. Na de paasvakantie startte de preteaching met nieuwe leerstof. Daar kroop zeer veel tijd in als je wou dat jouw leerlingen geen achterstand zouden oplopen. Op 18 mei konden de leerkrachten al vlug merken of er al dan niet achterstand was. Ongelooflijk, er was geen achterstand! De reden? Het sublieme werk van ouders én leerkrachten. Die heropstart was voor het grootste deel de taak van de directeur. Die directeur was niet zijn eigen minister van Onderwijs, want anders zou die directeur het niet zo ingewikkeld gemaakt hebben. Die mensen hebben er wakker van gelegen. In geen enkel bedrijf of winkel zag je zo'n waslijst aan maatregelen. De speelplaatsen stonden plots vol met watervoorzieningen om de handen te wassen. Er staan nu ook heel veel dranghekken, er hangen rood-witte afzetlinten, stickers, borden, ... In de klassen moesten de helft van de banken eruit. Stoelen, banken, deurklinken, ... moeten meerdere keren per dag ontsmet worden, enz.

Mocht de directeur - en bij uitbreiding de leerkrachten - zijn eigen minister van Onderwijs zijn, dan waren alle leerjaren zo vlug mogelijk opnieuw opgestart. Bovendien vond ik het wat ongelukkig om nog eens te vermelden dat leerkrachten de coronacrisis doorkomen "zonder enige vorm van loonverlies". Van een intellectueel verwacht ik beter.

Nick Cottens, leerkracht

