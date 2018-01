Hou je hoofd koel tijdens het lopen 00u00 0

De Amerikaanse firma Ergodyne bedacht een originele manier om je hoofd koel te houden tijdens het lopen, hiken of sporten terwijl je op zonvakantie bent. De Chill-Its Dry Evaporative Cooling Hat werkt als een verkoeler voor het hoofd. Via een smalle gleuf aan de achterkant giet je eerst water in de pet. Een membraan in de pet absorbeert daarna het water, maar helpt het ook te verdampen zodat het vocht naar buiten kan. Vervolgens zorgen je verhoogde lichaamswarmte en de buitentemperatuur ervoor dat het verkoelingsproces in gang gezet wordt en de verdamping van het water verkoelend op je hoofd werkt. De pet kost $ 65,95 (€ 55). (JL)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee