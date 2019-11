Exclusief voor abonnees Hou het droog SHOPPING 23 november 2019

AYTM heeft heel wat ontwerpen met fijne staven in glanzende goudtinten, dus kon deze paraplubak er ook nog bij. Zonder regenschermen erin is het gewoon een leuk meubel. Ook verkrijgbaar in zilver en zwart.

