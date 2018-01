Hou dan het hoofd maar eens koel 46° 20 januari 2018

In de Ardennen gaat het vandaag naar alle waarschijnlijkheid sneeuwen, maar in Australië is het puffen en zweten geblazen. In Melbourne piekte de temperatuur gisteren tot 42 graden, elders steeg het kwik zelfs tot 46 graden. Publiek en spelers op de Australian Open zagen de voorbije dagen flink af. En dan zijn alle middelen goed om het hoofd koel te houden, dacht deze toeschouwer. Toch heeft de extreme hitte ook al slachtoffers geëist. De hulpdiensten werden opgebeld voor tientallen hartstilstanden, waarvan verschillende fataal waren.

