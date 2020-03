Exclusief voor abonnees Hotondcross zoekt nieuwe locatie 03 maart 2020

De Hotondcross in Ronse/Kluisbergen, een klassieker in het veldrijden, keert niet meer terug in dezelfde hoedanigheid. Om tal van organisatorische en logistieke redenen is een cross in de Hotondarena niet langer mogelijk. Dat maakte organisator Golazo bekend. "We gaan nu op zoek naar een waardig alternatief, want op 12 december 2020 zal er uiteraard een internationale cyclocross georganiseerd worden. We bekijken dit ook met Belgian Cycling en de UCI", aldus Christophe Impens van SportID/Golazo.

