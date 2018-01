Hotels volzet, Peeters overnacht in Zwitsers ziekenhuis 26 januari 2018

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) heeft de drukte van het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos ondervonden. Er was een probleem met zijn hotelkamer, en er waren geen andere kamers meer vrij in het bergdorpje. En dus kreeg de politicus een slaapplaats aangeboden in het ziekenhuis. "Zeer creatief", lacht hij. "Maar goed, er stond een bed, en ik heb mij daar kunnen wassen. Sommige mensen denken dat wij hier in Davos in grote luxe leven, maar dat is dus niet zo", lacht Peeters.