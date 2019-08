Exclusief voor abonnees Hotelketen Marriott verbiedt kleine shampooflesjes 29 augustus 2019

Reizigers die verblijven in een hotel van Marriott, de grootste hotelketen ter wereld, zullen vanaf volgend jaar geen kleine flesjes shampoo of douchegel meer vinden in de badkamers. Die worden vervangen door grotere flessen of dispensers aan de muur. Marriott voert de maatregel in voor de meer dan 7.000 hotels van 30 verschillende merken, verspreid over 131 landen. Zo zouden jaarlijks 500 miljoen plastic flesjes uitgespaard worden.