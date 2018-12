Hotelketen Marriott gehackt: info van 500 miljoen gasten te grabbel 01 december 2018

00u00 0

Hoteluitbater Marriott International onderzoekt mogelijke ongeoorloofde toegang tot het reserveringssysteem van de internationale hotelketen Starwood. In die database staat info van zo'n 500 miljoen gasten wereldwijd die een reservering hebben gemaakt sinds 2014. Begin september ontving Marriott een waarschuwing van een intern beveiligingsprogramma, waaruit naar voren kwam dat er een poging was gedaan om toegang te krijgen tot de reserveringsdatabase in de VS. Tijdens een onderzoek bleek dat er sprake was van ongeautoriseerde toegang tot het netwerk sinds 2014. Van ongeveer 327 miljoen gasten omvatte de informatie combinaties van bijvoorbeeld namen, geboortedata, telefoonnummers, e-mailadressen en paspoortnummers. Ook bleek er creditcardinfo buitgemaakt. De New Yorkse openbaar aanklager heeft aangekondigd een onderzoek te beginnen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN