Hotel stort in na dubbele aardbeving Taiwan 07 februari 2018

Het Marshal Hotel in het Taiwanese Hualien is gisteren ingestort na twee opeenvolgende aardbevingen. Eerst was er een schok van 6.4 en daarna één van 5.9 op de schaal van Richter. Door de aardbevingen raakten 114 mensen gewond en zijn twee mensen omgekomen. Het gaat om twee werknemers van het Marshal Hotel, waar de hele benedenverdieping weggevaagd werd toen de hogere verdiepingen erop neerkwamen. In dezelfde regio zouden volgens Taiwanese media nog meerdere gebouwen zware schade geleden hebben. De overheid heeft zoekteams naar Hualien en omgeving gestuurd. (KSN)