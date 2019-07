Exclusief voor abonnees Hotel Ragnarok opent coworking-plek voor startende ondernemers 10 juli 2019

Wie recent als zelfstandige is gestart of gewoon op zoek is naar een warme plek om te coworken, flexwerken, vergaderen of brainstormen kan vanaf nu ook terecht bij Hotel Ragnarok. De ruimte in het hotel aan de Vaartkom biedt werkplaatsen, maar ook de mogelijkheid om een evenement, lezing of workshop te organiseren. 'Ragnarok' verwijst naar een nieuw begin en constante vernieuwing. Startende ondernemers met een missie zijn hier voortaan aan het juiste adres. Meer info op www.hotelragnarok.com (EDLL)