Hot Marijke op knuffelbezoek bij overvallen rolstoelpatiënt 21 november 2018

Dat prostituees niet alleen uit zijn op geld bewees Hot Marijke dinsdagavond met een gratis bezoekje bij rolstoelpatiënt Chris De Schrijver. Die werd het voorbije weekend bij hem thuis in het Oost-Vlaamse Lede hardhandig overvallen door een prostituee met twee kompanen. "Het verhaal van die man heeft me geraakt. Door mijn bezoek wil ik tonen dat het ook anders kan", aldus de vrouw. Haar bezoek werd enorm geapprecieerd door De Schrijver. Die is na een ongeval op zijn vijftiende zwaar verlamd en kan maar moeizaam spreken. "Mensen zullen het misschien slecht vinden wat ik doe, maar op deze manier vind ik nog wat extra plezier in het leven", aldus de man gisterenavond, net voor hem een uitgebreide knuffelbeurt te wachten stond. (KMJ)

