Horvath wil derde keer de nul houden 11 december 2018

Geen tegengoals in Monaco en ook in Dortmund een clean sheet: Ethan Horvath toont zich voorlopig onklopbaar op het hoogste niveau. Ook vanavond tegen Atlético wil de 23-jarige Amerikaan, die in de competitie twee keer de nul hield in zes matchen, weer zijn netten schoon houden. "Dat zou heel mooi zijn, zeker na die knullige tegengoals van vrijdag. Het is mij in Dortmund gelukt, waarom zou het dan tegen Atlético niet lukken? Ik doe elke week mijn best en probeer te tonen dat ik het verdien om nummer één te zijn. Als we terugblikken op de voorbije matchen, dan zien we dat iedereen in een heel moeilijke poule telkens zijn job heeft gedaan. Ook al kunnen we niet meer stijgen of dalen in de groep, toch is het belangrijk dat we ook nu een resultaat halen." (TTV)

