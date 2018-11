Horvath opnieuw nummer één, Letica op de bank 05 november 2018

00u00 0

Is de Brugse keepershiërarchie definitief herschikt? Carlo Letica was weer fit, maar zat op de bank. Op het veld: Ethan Horvath. De Amerikaan deed het uitstekend. In de tweede helft hield hij Heynen van een gemaakte goal. "Die save gaf energie, aan mezelf en aan het team", zei Horvath.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN