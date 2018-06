Horvath: "Bodem bereikt bij Club" 01 juni 2018

Na de oefeninterland Amerika-Bolivië (3-0) van afgelopen maandag zit het seizoen van Ethan Horvath (22) erop. De Club Brugge-keeper werd door bondscoach Sarachan niet weerhouden voor de resterende interlands in en tegen Ierland (2 juni) en Frankrijk (9 juni), omdat hij nu een reeks andere spelers aan het werk wil zien. Zo verlaat Horvath het oefenkamp zonder ook maar één minuut in actie te zijn gekomen. In tegenstelling tot bij Club Brugge vorige maand. Leko verkoos voor de laatste drie wedstrijden in play-off 1 dan toch opnieuw Horvath boven Gabulov. Terwijl hij sinds eind oktober vorig jaar niet meer in actie was gekomen. "Dat ik ook nog die titelmatch mocht keepen, schonk me veel voldoening. Omdat ik geschopt werd tot ik beneden lag en echt de bodem had bereikt. Soms was ik nummer drie, soms zelfs nummer vier. Om dan toch terug helemaal bovenaan te komen én de titel op het veld te kunnen vieren, was een geweldig gevoel." Omdat Club op zoek gaat naar een nieuwe nummer één, heeft Horvath geen garantie dat hij ook komend seizoen aan spelen toekomt. De vraag is dan ook of hij zelf wel wil blijven. (WDK)

