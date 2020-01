Exclusief voor abonnees Horrorcrash voor Tänak, Neuville derde 25 januari 2020

De hele rallywereld hield zijn adem in op het moment dat wereldkampioen Ott Tänak en zijn corijder Martin Järveoja met 180 km/u de bomen invlogen in de tweede chronoproef op vrijdag in de Monte-Carlo. De Hyundai i20 WRC ging maar liefst tienmaal over de kop en belandde zeker 50 meter lager naast de weg. Gelukkig is de veiligheid van de huidige rallywagens totaal anders dan in de dodelijke jaren 80 met de Groep B-wagens. "Martin en ik zijn oké", aldus Ott Tänak, die zich zijn eerste wedstrijd bij Hyundai waarschijnlijk anders had voorgesteld. "We hadden al enkele moeilijke momenten voor het ongeval, kwamen op zwart ijs terecht en gingen dan zwaar van de baan. Ik denk dat op de limiet rijden in deze omstandigheden altijd in een crash kan eindigen en dat geldt voor iedereen." Ondanks de positieve berichten moeten rijder en bijrijder nog wel een nacht in het ziekenhuis in Gap blijven. Op sportief vlak leiden de beide Toyota Yaris WRC. Sébastien Ogier heeft 1,2 seconden bonus op zijn teamgenoot Elfyn Evans en 6,4 seconden op Thierry Neuville. Opvallend is ook de prestatie van de jonge Belg Grégoire Munster die in een Skoda Fabia R5 meevecht voor de ereplaatsen en een podiumplaats in zijn categorie. Zaterdag en zondag staan telkens vier proeven op het menu. (JCA)

