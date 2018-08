Horner keert terug in peloton 02 augustus 2018

00u00 0

Vergeet Davide Rebellin, want met Chris Horner is er nog een ouderdomsdeken terug in het peloton. De 46-jarige Amerikaan sukkelde sinds de Tour van 2014 met een chronische bronchitis, maar maakt nu dus zijn rentree in het wielrennen. Horner, winnaar van de Vuelta in 2013, start zondag in de Ronde van Colombia. (TLI)