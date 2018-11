Horloge gekocht voor 10 euro, maar het is 1.800 euro waard 180 keer 'rijker dan hij dacht' 28 november 2018

Elke Op De Beeck, expert horlogerie, kreeg gisteren in 'Rijker dan je denkt?' een gouden zakhorloge in handen. "Gekocht op de rommelmarkt voor 10 euro", zei de piepjonge eigenaar. Het bleek een gouden koopje te zijn, want het kleinood was 1.800 euro waard.