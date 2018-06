Horecaverbod voor dronken wegpiraat na 25 km achtervolging 05 juni 2018

De bestuurder die in de nacht van zondag op maandag 25 km lang achtervolgd werd door de Antwerpse politie en een agent aanreed, is vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Hij kreeg wel een horecaverbod opgelegd. De 23-jarige reed tot 213 km/u, haalde langs rechts in op de pechstrook en stopte pas toen zijn motor het begaf. "Mijn cliënt vluchtte omdat hij te veel gedronken had", aldus zijn advocaat. "En die aangereden agent? Hij wou gewoon achteruitrijden, maar had nooit de intentie om iemand te raken." De getroffen inspecteur raakte slechts lichtgewond. De bestuurder moest met getrokken wapens worden overmeesterd, bleek dronken en had verdovende middelen op zak. De man is ook voor vijftien dagen zijn rijbewijs kwijt, moet een cursus agressiebeheersing volgen en zal zich later moeten verantwoorden voor de rechtbank. (BSB)

