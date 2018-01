Horecapaus riskeert vier jaar cel 18,9 miljoen euro verduisterd 25 januari 2018

00u00 0

De Brugse horecapaus Philip Calleeuw (51) riskeert een celstraf van vier jaar voor grootschalige fiscale fraude in zijn restaurants in Brugge. In de periode tussen 2004 en 2013 ontdook Calleeuw voor 18,9 miljoen euro belastingen. "Al die tijd hield hij er samen met zijn echtgenote een decadente levensstijl op na. Meneer Calleeuw heeft jarenlang geprofiteerd van de maatschappij. Enkel een zware celstraf is gepast", sprak procureur Kristof Lammens streng. Calleeuw was in zijn glorieperiode zaakvoerder van zeven topzaken, maar in 2013 kwam een einde aan zijn rijk. Het Brugs parket startte een onderzoek naar Calleeuw voor grootschalige belastingontduiking. Bij een huiszoeking vonden de speurders 800.000 euro cash in een kluis. Daarnaast vonden ze 400 handtassen, waarvan 120 van de duurste merken zoals Gucci en Dior. Philip Calleeuw kwam gisteren speciaal teruggevlogen uit Spanje om zijn rechtszaak bij te wonen. Hij deed zich voor de rechter voor als een armoezaaier. "Ik ben op en heb niks meer. In Spanje verdien ik 1.000 euro per maand", klonk het. Ook de schoonouders van Calleeuw riskeren een fikse celstraf voor hun betrokkenheid. Zij laten verstek gaan voor hun proces. Uitspraak op 28 februari. (MMB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN