Horecacoach veroorzaakt zelf stomdronken crash 13 maart 2018

De man die Brugse horecazaken moest helpen bij alcoholpreventie voor jongeren, is zelf in het verkeer betrapt met meer dan 2 promille alcohol - goed voor een tiental glazen. De vroegere horecacoach van de stad crashte in juni vorig jaar tegen een geparkeerd voertuig in de Brugse binnenstad, waarbij zijn wagen compleet vernield raakte. Daarna vluchtte hij te voet weg naar huis, om daar doodleuk zijn fiets te nemen en naar de plek van het ongeval te rijden. 'Is er iets gebeurd?', vroeg hij aan de agenten ter plekke. Die doorprikten zijn verhaaltje echter meteen, waarop de horecacoach alles toegaf. Na de feiten werd hij ontslagen als horecacoach en gisteren deed de rechter er een straf bovenop: hij kreeg 3.600 euro boete, waarvan een deel met uitstel, en 75 dagen rijverbod. (MMB)

