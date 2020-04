Exclusief voor abonnees Horeca ziet verlies tot 3,9 miljoen euro 25 april 2020

Niet eerder dan 8 juni, afhankelijk van hoe de epidemie zich ontwikkelt, zullen we op restaurant kunnen gaan of een terrasje kunnen meepikken. Een harde dobber, vinden ze bij Horeca Vlaanderen. Het verlies zal - berekend van 14 maart tot 8 juni - oplopen tot 3,9 miljoen euro. "Ofwel -23%", reageert Matthias de Caluwé van Horeca Vlaanderen. Maar, zo klinkt het enigszins opgelucht: "De datum is nu wel duidelijk. In die zin dat we weten dat er tot dan helemaal niets kan en we keihard aan een heropstartprotocol kunnen werken om onze 60.000 horecabedrijven perspectief te bieden."

