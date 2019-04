Exclusief voor abonnees Horeca: "Verplicht witte kassa ook voor bakkers en slagers" 08 april 2019

Als het van Horeca Vlaanderen afhangt, krijgen na de restaurantuitbaters ook de bakkers, slagers en kappers een witte kassa. Sinds 2016 is het geregistreerd kassasysteem in ons land verplicht voor alle horecazaken die jaarlijks meer dan 25.000 euro omzet halen uit maaltijden die ter plaatse geconsumeerd worden. Maar dat systeem is niet waterdicht. Het Rekenhof waarschuwde eind vorige week dat gesjoemel niet uit te sluiten valt. Zo kunnen restaurants die ook meeneemmaaltijden aanbieden, liegen over de verhouding met de ter plekke geconsumeerde maaltijden. "Schaf die limiet van 25.000 euro gewoon af en verplicht de witte kassa voor iedereen", zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. Oók in andere bedrijfstakken, als het van hem afhangt.

