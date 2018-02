Horeca tegen gratis kraantjeswater 02 februari 2018

Horeca Vlaanderen staat niet te springen om in te gaan op de oproep van de Europese Commissie aan restaurants en cafés om hun klanten gratis kraantjeswater aan te bieden. De organisatie wijst erop dat kraantjeswater voor de uitbaters niet gratis is. "Want er zijn de kosten van de bediening, de afwas en de verwarming", luidt het. Het was vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans die de oproep lanceerde. "Kraantjeswater is gezonder en goedkoper", aldus Timmermans. "Bovendien is dit ook beter voor het milieu, want er wordt minder plastic verbruikt." Maar volgens Horeca Vlaanderen is het niet aan de overheid om de uitbaters de les te spellen. "Het uitgangspunt dat elke Europeaan toegang moet hebben tot veilig drinkwater is nobel en terecht, maar dat wil niet zeggen dat van onze sector mag worden verwacht dat we het gratis gaan uitdelen", meent Horeca Vlaanderen.

HLN