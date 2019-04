Exclusief voor abonnees Horeca overtreedt rookverbod vaker 01 april 2019

De FOD Volksgezondheid heeft vorig jaar bij 14% van de 4.176 controles in drankgelegenheden een inbreuk vastgesteld op het rookverbod. Vooral in het Brussels Gewest (34%) blijven de horeca-uitbaters hardleers. Vlaanderen staat tweede met 12%, maar daar was wel sprake van een daling tegenover 2017. Een en ander blijkt uit cijfers die Els Van Hoof (CD&V) had opgevraagd bij minister Maggie De Block (Open Vld). Volksgezondheid legde in totaal 1.414 administratieve boetes op, zowel voor horecazaken als voor rokers, goed voor een totaalbedrag van 638.297 euro.