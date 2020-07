Exclusief voor abonnees Horeca draait op helft van personeel 13 juli 2020

00u00 0

De horeca draaide in de laatste weken van juni op 48% van haar normale tewerkstelling. Dat blijkt uit een berekening van HR-bedrijf SD Worx. Op het hoogtepunt van de coronacrisis kon de sector een tewerkstelling aanhouden van ongeveer een vijfde, vooral dankzij take-away. Het absolute dieptepunt lag in april, met slechts 13,5% gewerkte dagen. Op 8 juni mochten cafés en restaurants heropenen. Daarvoor schakelden ze 43% van hun personeel in. In de weken daarna steeg dat tot 48%. De sector is nog steeds de grootste gebruiker van de tijdelijke werkloosheid, samen met de luchtvaart. De zomermaanden worden beslissend voor de tewerkstelling in de sector, voorspelt SD Worx. "Binnen de horecasector zijn er natuurlijk ook verschillen: restaurants, cafés en hotels doen het beter dan de catering en bedrijfsrestaurants."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen