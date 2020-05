Exclusief voor abonnees Horeca bouwt vandaag 'kerkhof van koksvesten' op Grote Markt 07 mei 2020

00u00 0

De onzekerheid weegt erg zwaar op de horeca. Om aandacht te vragen voor de problemen die de lockdown met zich meebrengt, wordt er vandaag een 'kerkhof' gebouwd op de Brusselse Grote Markt, bestaande uit koksvesten. "De Belgische horeca ligt al 57 dagen in een kunstmatige coma", zegt initiatiefneemster Coralie Michiels (foto) van de Brusselse groep Restauration Nouvelle. "Om de dood te vermijden, zijn er dringende maatregelen nodig. We willen duidelijkheid - niet alleen over een heropening, maar vooral over hoe we dat moeten aanpakken. Wat zullen de regels zijn en kan dat allemaal aangenaam blijven voor onze klanten? Mensen gaan tenslotte op restaurant om zich te ontspannen." Michiels en co. eisen ook extra steunmaatregelen, zoals een btw-verlaging en de verlenging van de technische werkloosheid tot eind dit jaar. (JCV)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen