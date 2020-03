Horeca blijft achter met put van minstens 800 miljoen euro Lieven Desmet

14 maart 2020

05u00 26 De Krant Minstens drie weken de deuren sluiten, zoals de overheid oplegt aan de horecazaken? De financiële gevolgen daarvan zijn immens: 800 miljoen euro aan gederfde inkomsten. De steunmaatregelen zullen het gat in de begroting doen toenemen, maar dat moet dan maar - en het mag van Europa.

Drie weken de deuren sluiten is een ramp voor de talloze cafés, restaurants en discotheken. Volgens een eerste voorzichtige raming van de horecafederatie lopen de uitbaters zowat 800 miljoen euro aan inkomsten mis. De cafés zijn goed voor een omzet van 1,7 miljard euro per jaar, restaurants zitten op net geen 9 miljard euro. De winstmarges bij veel zaken is flinterdun: elke euro die verloren gaat, komt hard aan.

Ook de brouwerijen krijgen klappen, door het sluiten van cafés en het afgelasten van tal van evenementen. Om een inschatting te geven: de initiële uitbraak in China kostte marktleider AB InBev in de eerste twee maanden van dit jaar al 257,6 miljoen euro omzet. In februari rekende de brouwer op zo'n 10% terugval van de winst in het eerste kwartaal - maar dat was enkel met de gevolgen in China ingecalculeerd.

Noodfonds

Het 'goede' nieuws is dat de Vlaamse regering snel over de brug komt. Voor de horecazaken die helemaal moeten sluiten, is een bedrag van 4.000 euro voorzien en wie in het weekend dicht moet, krijgt 2.000 euro. Duren de sluitingsmaatregelen langer dan voorzien, dan komt er een extra vergoeding van 160 euro per dag. Dat alles zou de Vlaamse regering al snel 100 miljoen euro kunnen kosten, boven op de 100 miljoen die uitgetrokken wordt voor crisiswaarborgen en andere randmaatregelen.

De horecafederatie noemt de plannen "een stap in de goede richting" en ook zelfstandigenorganisatie Unizo is tevreden. Maar men hoopt tegelijk op meer. "Huurlasten, leningen en andere kosten blijven al die tijd doorlopen. Die drie weken zullen ons lang achtervolgen", zegt topman Danny Van Assche. Hij pleit voor een soort noodfonds, dat tevens de toeristische en de evenementensector steunt. En ook de regionale en lokale besturen moeten een geste doen, vindt de sector. "We denken aan het laten vallen van de terrastaks en de toeristentaks", zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. Hij hoopt ook op een btw-verlaging, maar dat is federale materie. Federaal minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) liet weten dat ondernemers in de horeca één kwartaal vrijgesteld worden van sociale bijdragen. Na het weekend zouden andere concrete federale maatregelen bekend worden. Verder wil de sector samenzitten met de banken.

Alle remmen los

Al die steunmaatregelen betekenen wel een stevige hap uit het overheidsbudget, en er was al een tekort van 13,5 miljard euro volgens het Monitoringcomité. Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, vindt toch dat nu "alle remmen los" moeten. "Als we nu niet alle middelen inzetten, wordt de begrotingsproblematiek uiteindelijk nog groter." De Leus verwacht dat de EU zich soepel zal opstellen over de begrotingsregels, wat al min of meer bevestigd werd door de Europese Commissie. (DM)