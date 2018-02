Horeca-baas drinkt geen druppel alcohol 28 februari 2018

Vanaf april is Matthias De Caluwe (35) de nieuwe afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. Hij volgt Danny Van Assche op, die de overstap naar Unizo maakte. Opvallend is dat de nieuwe horecabaas zijn lippen niet aan een gemillimeterde schuimkraag zal zetten. "Ik heb het ook nooit gedaan", vertelt De Caluwe. "Nog voor ik oud genoeg was om alcohol te drinken, heb ik besloten dat ik het niet zou doen omdat ik in mijn omgeving gezien heb wat drankmisbruik kan aanrichten. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn nieuwe functie probleemloos -én met veel trots - kan uitoefenen zonder te weten hoe bier of wijn smaakt, want horeca is zoveel meer dan alcoholische dranken. Frietkot, restaurants, koffiebars: dat is ook horeca. En iedereen moet vooral voor zichzelf beslissen waar hij of zij het best kan van genieten. Voor de één hoort daar een pint bij, voor de ander een cola. Ieder zijn smaak, zolang je het maar met mate doet." (BHL)

