Hordeloper Bett (28) sterft in ongeval 09 augustus 2018

Nicholas Bett (28) overleed gisteren na een verkeersongeval. De eerste Keniaanse wereldkampioen op de 400m horden ooit (in 2015) verloor wellicht de controle over het stuur. Bett liep enkele weken geleden nog op de Nacht van de Atletiek in Heusden. (TVDH)

