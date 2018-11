HOPT 17 november 2018

Het bieradventspakket van HOPT is het meest avontuurlijke. De bierliefhebber die zijn grenzen wil verleggen of de kenner die onbekende en grotendeels buitenlandse bieren met gedurfde smaken wil ontdekken, zal niet teleurgesteld worden. Leuk is dat het pakket ook verschillende bieren bevat die niet alleen moeilijk vindbaar, maar ook limited editions zijn. Uit maar liefst 18 landen werden bieren geselecteerd voor dit pakket. Een nadeel is dat ze niet allemaal even geslaagd zijn. Bovendien gaat het vaak om extreme smaken, waardoor je vermoedelijk slechts de helft zal weten te smaken. Voor de beginnende bierliefhebber die nieuwe bieren of -stijlen voor het eerst wil uitproberen, zou ik dit pakket daarom niet aanraden.

