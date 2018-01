Hopman Cup België onderuit, maar Goffin maakt indruk 00u00 0

David Goffin (ATP 7) is 2018 gestart zoals hij 2017 geëindigd is. Op de Hopman Cup in het Australische Perth won hij zijn eerste wedstrijd van het seizoen met 6-3, 6-3 van Sascha Zverev (ATP 4). "Ik kon het jaar niet beter starten. Het is alsof 2017 nooit gestopt is. Ik heb het seizoen natuurlijk ook heel laat afgesloten met de finale van de Davis Cup, waar ik mijn beste tennis bracht. Hopelijk kan ik dit verder blijven opbrengen." De 27-jarige Luikenaar klopte alvast voor de zesde keer in zijn carrière een topvijfspeler. "Ik was heel solide van de baseline, maar serveerde niet zo goed. Daar is nog wel wat werk aan. Niet abnormaal bij de start van een nieuw seizoen. Fysiek voel ik me wel 110 procent." De prestatie van Elise Mertens (WTA 36), voorafgaand aan die van Goffin, was net niet volmaakt. Tegen het voormalig nummer één van de wereld Angie Kerber (WTA 21) kon ze het twee keer net niet afmaken: 6-7, 6-7. Uiteindelijk moest het dubbel gemengd de beslissing brengen. Daarin bogen Goffin en Mertens met 2-4, 3-4 het hoofd voor de stevige Duitsers. Morgen spelen ze tegen thuisland Australië. (FDW)

