Exclusief voor abonnees Hopen op scorende Tau tegen Kiev 03 augustus 2019

Eén klasseflits had hij nodig. Nieuwkomer Percy Tau (25), die enkele dagen na zijn komst met een heerlijk lobje Jan Breydel inpakte. De Zuid-Afrikaan deed Danjuma in één klap vergeten: "Dank aan mijn medemaats, die me het gemakkelijker gemaakt hebben. 't Was kort dag - voor jullie leek het alsof ik geen aanpassing nodig had, maar dat is wel zo. Mijn doelpunt? Ik heb niet echt nagedacht. Misschien had ik wat geluk dat hij uiteindelijk zo mooi binnenging (lacht)." Op dit moment staat Tau niet op de Europese lijst voor de Champions Leaguevoorrondes, maar Club doet er alles aan om daar verandering in te brengen. Behoudens ongelukken zal Tau dinsdag gewoon kunnen spelen. (TTV)