Hopen op het beste, vrezen voor het ergste sp.a 14,0% verkiezingen 2014 | 11,0% Grote Peiling 2019 23 februari 2019

00u00 0

4/10 De voorzitter

Hij valt niet te benijden, sp.a-voorzitter John Crombez. Een vat vol goede wil is hij, en niemand die zijn dossierkennis betwist, maar zijn partij valt in menige peiling uit de dubbele cijfers en stevent volgens verontruste kameraden af op een historisch dieptepunt. Zelf krijgt Crombez zijn punt al te zelden gemaakt en raakt hij vooralsnog alleen op zijn gitaar de juiste snaar. Hij maakt het zichzelf en zijn partij ook niet makkelijk door de properste van de bende te zijn. Zijn decumul is goedbedoeld, maar zal sp.a stemmen kosten. De oude rode garde is versleten of afgezet. De nieuwe garde bulkt niet van het talent. En de allerjongste garde wordt straks voor de leeuwen gegooid. De wind zal brutaal moeten keren, wil dat goed aflopen.

