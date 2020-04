Exclusief voor abonnees Hopen mag column | Wuyts 18 april 2020

'Ik ben geen viroloog zoals honderdduizenden anderen in ons land', sprak bondsvoorzitter Tom Van Damme. Het was na de bekendmaking van een aanzet tot wielerkalender. Ik begrijp de irritatie bij de nochtans bedaarde man. In het zog van de nieuwe Tourdata kan het plots niet rap genoeg. 'Veranker ook onze Ronde, ons BK, verlos de ongeduldigen.' Een maand isolement leidt naar verstarring. Met zijn allen naar de 'bevrijdingsparty'.

