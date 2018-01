Hopelijk was er groepskorting 00u00 0

Ruim een miljoen Bengaalse moslims gingen afgelopen weekend naar Bishwa IJtema aan de Turag-rivier, de tweede grootste islamitische bijeenkomst na de hadj in hoofdstad Dhaka. Een hoop van hen besloot daarvoor de trein te nemen, en dat had zo zijn gevolgen voor het zitcomfort. Voor, achter, bovenop de trein: overal was het drummen voor een 'plaatsje'. Hopelijk bestaat er bij de Bengaalse spoorwegen zoiets als groepskorting.

