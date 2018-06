Hopelijk speelt May niet mee 26 juni 2018

Overmorgen spelen onze Rode Duivels tegen de Engelsen op het WK. Mochten de Britten versterking nodig hebben, kunnen ze nog altijd hun premier opbellen. Theresa May toonde gisteren haar voetbalkunsten tijdens een bezoek aan een lagere school in Maidenhead, Berkshire. Thibaut Courtois is bij dezen gewaarschuwd: als hij een speler op schoenen met luipaardprint ziet naderen, kan hij maar beter scherp staan.

HLN