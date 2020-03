Exclusief voor abonnees Hooverphonic in 2021 naar Eurovisiesongfestival met nieuw nummer 21 maart 2020

Hooverphonic mag in 2021 alsnog België vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Dat heeft de VRT in overleg met de Franstalige openbare oproep RTBF beslist, die het een logische beslissing vindt om hen deze kans te bieden. "De annulering van het Eurovisiesongfestival was een klap, maar de juiste beslissing. We zijn onze collega's van RTBF dankbaar dat ze bereid zijn de VRT-inzending volgend jaar te laten doorgaan", zegt Olivier Goris, netmanager bij Eén.

