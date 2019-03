Hoopje ellende 06 maart 2019

Een schietkraam: zo moet Real Madrid-Ajax gisteravond aangevoeld hebben voor Thibaut Courtois. Vier goals vlogen rond zijn oren - maar zónder hem had Real er wellicht nog veel meer geslikt. Ajax zette in de Spaanse hoofdstad een prestatie neer die Johan Cruijff hierboven trots zal maken. Een mooie ploeg om een einde te maken aan een dynastie in de Champions League. Het trotse Real, dat vijf jaar alle Europese veldslagen domineerde, is verschrompeld tot een hoopje ellende.

HLN